شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات ودورات توعوية.. انطلاق ملتقى الجمعيات التسويقية الزراعية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق ملتقى الجمعيات التسويقية الزراعية بمنطقة عسير تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية، وذلك بقاعة عسير بفندق قصر ابها، ويستمر ليومين.

ويستهدف الملتقى 33 جمعية زراعية بمختلف التخصصات بالتسويق والخدمات الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية، ويضم الملتقى 25 ركن للجهات الحكومية ذات العلاقة منها 19 ركن مخصصة للجمعيات الزراعية بمنطقة عسير، والمزارعين.

وسيتم خلال فترة الملتقى تقديم برامج تدريبية متخصصة إدارية وفنية تستهدف منسوبي الجمعيات الزراعية والممارسين بالقطاع الزراعي، ينفذها مركز التدريب بمجلس الجمعيات التعاونية والشريك الفني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو".

كما يوجد منطقة استشارية للجهات ذات العلاقة بالجمعيات وتختص بتقديم استشارات إدارية وفنية عن أوجه الدعم والتسهيلات وفق التشريعات واللوائح والأنظمة، (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجلس الجمعيات التعاونية، مؤسسة ريف الاهلية).

ويهدف الملتقى لبناء قدرات الجمعيات الزراعية ورفع كفاءة العاملين فيها من خلال تمكينهم وتحفيزهم لتحقيق اهداف جمعياتهم وفق مستهدفات الوزارة ورؤية الدولة.

وأشار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي القحطاني الذي دشن الملتقى نيابة عن مدير عام الفرع، إلى أن هذا الملتقى هو أحد البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة لدعم المزراع والزراعة وتنمية المجتمع الزراعي، وتوعيته وتنمية ورفع قدرات وكفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية والتسويق.

واضاف: "الوزارة تبذل جهود جبارة في القطاع الزراعي وتهتم بكل التفاصيل التي تمكن المزراع من الإنتاج والجودة ثم التسويق الناجح، وهذا الملتقى يعتبر من البرامج الهامة التي تصب في هذا الاتجاه".