بلدية ذهبان تواصل ضبط المخالفات: إزالة الدراجات النارية وعربات البيع المتجولة

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وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الجولة تأتي استكمالاً للحملات السابقة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية غير النظامية، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من الدراجات النارية (دبابات) وسيارات بيع متجولة، منها سيارات لبيع الآيس كريم، تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
تأتي هذه الجهود ضمن حرص الأمانة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على النظام العام في المنطقة.
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