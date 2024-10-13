شكرا لقرائتكم خبر بلدية ذهبان تواصل ضبط المخالفات: إزالة الدراجات النارية وعربات البيع المتجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار استمرارية الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها أمانة محافظة جدة، عززت بلدية ذهبان جهودها الميدانية بتنفيذ جولة رقابية شاملة استهدفت مختلف الأنشطة داخل نطاقها، بهدف تحسين الخدمات العامة ومعالجة التجاوزات التي تؤثر على المظهر الحضري.

وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الجولة تأتي استكمالاً للحملات السابقة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية غير النظامية، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من الدراجات النارية (دبابات) وسيارات بيع متجولة، منها سيارات لبيع الآيس كريم، تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تأتي هذه الجهود ضمن حرص الأمانة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على النظام العام في المنطقة.