شكرا لقرائتكم خبر عن 100 إمام وخطيب ومؤذن بدورة تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بكوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بكوسوفا

تحصيل العلم الشرعي

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات الدورة العلمية الشرعية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في المدرسة الثانوية الشرعية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بجمهورية كوسوفا.وتستمر على مدى يومين، بمشاركة قرابة 100 إمام وخطيب ومؤذن من منسوبي المشيخة الإسلامية.ويأتي ذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك عامر العنزي، ورئيس الأئمة في المشيخة الإسلامية بكوسوفا وداد سهيتي، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية والمشاركين بالدورة.وخلال أعمال الدورة أقيمت ندوة علمية قدمها مدير الدعوة الإلكترونية بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة محمد الشهري في شرح كتاب "الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي"، للشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله.وركزت على التذكير بواجب الإمام والخطيب وأهمية تحصيل العلم الشرعي من مصادره والعناية بالسنة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان وسطية الإسلام وسماحته.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بهدف نشر العلم الشرعي الصحيح وفق منهج الوسطية والاعتدال، وإبراز رسالة المملكة السامية في بيان سماحة الإسلام، ونبذ الغلو والتطرف.