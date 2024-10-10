شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على العرضيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً. أمطار على منطقة جازان هطلت الليلة الماضية، أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات العارضة والحرث والطوال وصامطة وأحد المسارحة، وعددًا من المراكز والقرى.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.