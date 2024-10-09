شكرا لقرائتكم خبر عن ”شريط الأمل“.. فعاليات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات مبادرة ”شريط الأمل“ للتوعية بسرطان الثدي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية به.

وتهدف المبادرة إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسرطان الثدي عبر التوعية المجتمعية والكشف المبكر، وتيسير الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، إلى جانب تمكين المرأة بالمعرفة والموارد اللازمة لتعزيز صحة الثدي.

وأكد رئيس الجامعة المكلف أ. د. فهد الحربي أن ”شريط الأمل“ يعكس حرص الجامعة على المساهمة الفاعلة في التوعية ضد سرطان الثدي، الذي يُعدّ من أهم القضايا الصحية عالميًا، ويحظى باهتمام بالغ من القطاع الصحي في المملكة.

برامج توعوية متنوعة

وأشار إلى أن الجامعة تُوظّف كل إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والطبية لخدمة المجتمع في هذا المجال، وتُقدم برامج توعوية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أوضح د. عاصم العبدالقادر، المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع والمشرف على ”شريط الأمل“، أن المبادرة انطلقت هذا العام بحُلّة جديدة، وبجهود متكاملة من مختلف قطاعات الجامعة، لتُغطي كافة أرجاء المنطقة الشرقية.

وأضاف أن فعاليات ”شريط الأمل“ ستتواصل طوال شهر أكتوبر داخل الجامعة وفي المجمعات التجارية، وستشمل برامج توعوية مُتنوعة، وخدمات طبية وقائية شاملة بالتعاون مع مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، تُسهم في الكشف المبكر عن المرض، وزيادة فرص الشفاء.