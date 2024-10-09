حملة أبحر الشمالية تستعيد 1.5 مليون م2 من الأراضي الحكومية

تواصل أمانة جدة تهيئة الشواطئ في المواقع المستعادة بالواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية، وذلك لإعادة فتحها للمتنزهين، بعد أن تمت إزالة التعديات عليها.

واستعادت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات المعنية أرضا حكومية تطل على شرم أبحر والبحر المفتوح في الواجهة البحرية بأبحر الشمالية على مساحة قدرت بنحو 184 ألف متر مربع.

جاء ذلك بعد التحقق من وجود التعدي والاستيلاء على المواقع بطريقة غير شرعية. كما تمت إزالة التعديات في موقع آخر مطل على شرم أبحر، تقدر مساحته بأكثر من 125 ألف متر مربع.

15 تعديا

وسبق أن استعادت الأمانة 13 موقعا على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية، ليصل عدد المواقع 15 موقعا، منها 7 مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي بمساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع.

كما استعادت أمانة جدة بمشاركة الجهات المعنية، أمس، ثلاثة مواقع بمساحة 23.125 مترًا مربعًا على واجهة شرم أبحر الشمالي، ضمن جهودها لاستعادة الأراضي الحكومية، وحماية الممتلكات العامة من التعدي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.

وشددت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، لتعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.

حملة أمانة جدة على تعديات أبحر الشمالية

تستمر الحملة منذ أسابيع عدة بعد ثبوت التعدي على أراض حكومية.

تسببت التعديات في حجب البحر كمتنفس للعامة.

5 مواقع تمت إزالة التعديات بها بالمشاركة مع جهات عدة.

7 مواقع منها تقدر مساحتها بـ1.5 مليون متر مربع.

ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم عبر الجهات المعنية.

ثبوت عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين.