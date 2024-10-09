237 قضية إدارية والاعتراض على القرار يتصدر

سجلت طلبات القضايا الإدارية 237 طلبا، وتصدر الاعتراض على القرارات إجمالي القضايا المرفوعة بـ48 طلبا، تلته طلبات إعادة النظر بـ46 طلبا، ثم طلبات تجاوز أو تعدي بعض الجهات بـ32 طلبا، ثم طلب مساعدة مالية بـ22 طلبا، بينما سجلت طلبات طول مدة الإجراءات 21 طلبا، ثم 17 طلبا للتعليم، وذلك وفقا لتقرير جمعية حقوق الإنسان لعام 2023.

وسجلت قضايا طلب الجنسية 16 طلبا، و16 طلبا للعلاج، وبلغت طلبات استشارة قانونية 13 طلبا، وطلبات أوراق ثبوتية 4 طلبات، وهناك طلبان لقضايا أخطاء طبية.

القضايا الإدارية

القضايا الإدارية هي الدعاوى الناتجة من المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جهة ثانية، وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، لمخالفتها أحكام القانون، والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات، أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة.

الدمام تتصدر

تصدرت الدمام عدد المتقدمين بالقضايا (48 ذكرا - 25 أنثى)، تلتها جازان (39 ذكرا - 24 أنثى)، وحلت الرياض ثالثة بواقع شكاوى من «12 ذكرا - 12 أنثى»، ثم منطقة عسير (15 ذكرا - 7 إناث)، تلتها منطقة المدينة المنورة (8 ذكور - 14 أنثى)، وسجلت جدة 21 شكوى (11 ذكرا - 10 إناث)، ثم مكة المكرمة (4 ذكور- 4 إناث)، فالقصيم (ذكران وأنثى واحدة)، وأخيرا الجوف بواقع شكوى واحدة لرجل.

السعوديون الأعلى

تصدر السعوديون قائمة المتقدمين بالشكاوى بواقع 116 مواطنا، ثم البدون بواقع 24 شخصا، ثم اليمنيون بـ21، ثم 8 سوريين، و5 أشخاص من قبائل نازحة، و4 فلسطينيين، و4 مصريين، وشكاوى من أشخاص ينتمون لجنسيات أخرى، شملت الأردن والبحرين والسودان والصومال والفلبين والمغرب وإندونيسيا وأوغندا وباكستان، وغيرها.

أعلى المناطق من حيث الشكاوى

- الدمام 73

- جازان 63

- الرياض 24

- المدينة المنورة 22

- عسير 22

- جدة 21

- مكة المكرمة 8

الشكاوى حسب الجهات المتظلم منها

49 وزارة الداخلية

44 القطاع التعليمي

38 القطاع الصحي

36 القطاع الأمني

19 القطاع القضائي

14 الجمعيات الخيرية

8 القطاع البلدي والإسكاني

8 القطاع الاجتماعي

6 الأحوال المدنية

7 القطاع المالي

4 التأهيل الشامل

2 التأمينات الاجتماعية

2 جهة العمل