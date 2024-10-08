شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعادة 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، عن جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ.

وأشارت إلى استعادة ثلاثة مواقع بمساحة 23,125 متر مربع، على واجهة شرم أبحر الشمالي، خلال الأسبوع الجاري.

استعادة ثلاثة مواقع

فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.





وشددت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة.

فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.