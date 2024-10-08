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صور.. استعادة 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر بجدة

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حذيفة القرشي - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، عن جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ.
وأشارت إلى استعادة ثلاثة مواقع بمساحة 23,125 متر مربع، على واجهة شرم أبحر الشمالي، خلال الأسبوع الجاري.

استعادة ثلاثة مواقع

فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.

استعادة 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر بجدة - اليوم
استعادة 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر بجدة - اليوم


وشددت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة.
فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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