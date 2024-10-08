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سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الشرقية ومكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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