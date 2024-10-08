سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الشرقية ومكة

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
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