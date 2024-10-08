إعفاء 15385 متوفيا من قروض الإسكان خلال عام

كشفت بيانات صندوق التنمية العقارية عن إعفاء 15385 متوفيا من قروض الإسكان التي منحها لهم الصندوق، وذلك عن عام 2023، في حين بلغ عدد عمليات إعادة جدولة للتمويل المدعوم للعام نفسه نحو 10166 عملية.

وشملت القائمة الذين قدم ذووهم طلبات بإعفائهم عبر برنامج الصندوق الإلكتروني، وأكملوا بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم، وبلغ عددهم 15385 مواطنا بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

خدمة إعفاء متوفى

وهي خدمة موجودة في صندوق التنمية العقارية، تمكّن ورثة المتوفى من تقديم طلب إعفاء من سداد المبلغ المتبقي من القرض حسب المعايير المخصّصة لذلك، بينما يتوجب سداد أي متعثرات سابقة على المتوفى.

وقد صدرت بموجب الأمر السامي رقم 15629/ب بتاريخ 29/ 9/ 1428، القاضي بإعفاء جميع المقترضين المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية شريطة انتظامهم في التسديد قبل وفاتهم.

شروط ومتطلبات

وقد أوضحت وزارة المالية شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر السامي رقم أ / 18 بتاريخ 20/3/1432.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تسمح بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضحت «المالية»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي: نوع القرض، رقم هوية المقترض، اسم المقترض رباعيا، رقم الحفيظة، مصدرها، تاريخها، رقم العقد، تحديد إذا ما كان هناك شركاء في القرض أم لا، مكان القرض، اسم مقدم الطلب كاملا، رقم هوية مقدم الطلب، ورقم الجوال.

وأضافت أن رابط نموذج «إعفاء المتوفين» يحتوي على ثلاثة أنواع من القروض: صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو بنك التنمية الاجتماعية، ويمكن من خلال النموذج اختيار أحدها.

وكشفت وزارة المالية أن استخدام الخدمة من خلال الموقع يعتبر موافقة ضمنية على شروط الاستخدام، لذلك إذا كان المستخدم لا يوافق على أي بند مما جاء فيها، فيجب عليه عدم استخدام الموقع، لأن ذلك يعني أنه ليس موافقًا على الشروط والقوانين المستعملة به.

أرقام من الصندوق

15.385 عدد عمليات إعفاء المتوفين

254.880.000 الدعم السكني

832.000 العقود التمويلية

600.000.000 قيمة العقود