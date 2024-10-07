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المملكة ومصر تستعرضان أوجه التعاون في مجالات العمل

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، في القاهرة اليوم، وزير العمل المصري محمد جبران.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة ومصر، في المجالات ذات الصلة بشؤون العمل.

العلاقات المصرية

في ذات السياق، كانت وزارة العمل المصرية أوضحت، أن اللقاء شهد أيضا استعراض عملية تطوير منظومة التدريب المهني في مصر.
ويأتي هذا بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة، ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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