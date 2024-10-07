شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إتاحة مناطق جديدة لأول مرة بمعرض الصقور والصيد 2024 والان نبدء بالتفاصيل

عروض فروسية مميزة

أسلحة الصيد

الدمام - شريف احمد - شهدت ساحة العروض الحية بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، توسعة في المساحة تتجاوز 30% عن العام الماضي، وذلك لزيادة الفعاليات المخصصة للزوار.وشملت العروض العسكرية، وعروض الفروسية، ومسابقة (الدعو) بين الزوار، وركوب الهجن، ومسابقة الطهي البري، والرمي بالرمح، وفعاليات أخرى متنوعة.وتنضم ست جهات من وزارة الداخلية في مسيرة عسكرية، مكوّنة من الهجانة والخيالة، وفرقة موسيقية عسكرية، وقوة مشاة بالزي الوطني (المرودن)، وقوة مشاة بالزي العسكري، فيما يرفع علم المملكة وسط الساحة فرقة من الإدارة العامة للمجاهدين.ويقدم الخيالة عروض فروسية مميزة عبر الرماية بالرمح أثناء العدو بالخيل، وإطلاق الصقور نحو فرائسها على ظهر الخيل، وذلك بواقع عرضين يوميًا.كما أتاح المعرض للزوار تجربة إطلاق الصقور نحو الملواح بجناح (الدعو)، إذ خصصت مساحة تجاوزت المئة متر يقف بطرفها الأول داع بملواح الريش الصقر الذي يرفعه الزائر بالطرف الآخر، وهي تجربة فريدة تحاكي سباقات الملواح الفعلية التي تمثل إرث الأجداد الحقيقي.وخصص نادي الصقور السعودي مساحة أوسع للجناح المخصص لأسلحة الصيد بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024؛ وذلك لإتاحة الفرصة للشركات لعرض علاماتها التجارية ومنتجاتها من الأسلحة، والذخيرة، والإكسسوارات، أمام المهتمين باقتناء الأسلحة، وزوار المعرض.وتقام فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، على مساحة تفوق 160 ألف متر مربع، تشمل ورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ومعرض يقدم فيه مئات العارضين مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأدوات الصيد.كما تشمل الدراجات النارية والهوائية ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، ومنطقة لبرنامج صقَّار المستقبل، إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي، المخصصة للطفل بأنشطة جاذبة، ترفيهية، وتثقيفية.ويقدم المعرض فعالياته في الفترة الممتدة حتى 12 أكتوبر الجاري، بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول المجاني لزواره.