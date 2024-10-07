شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. تحذير من الطقس بمحافظتي أضم والليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظتي أضم والليث.

وتشمل مراكز بني يزيد ويلملم وجذم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساء. أمطار رعدية سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.