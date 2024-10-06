تعليم سراة عبيدة يحتفي بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

وحضر مدير التعليم د. حسن بن محمد العلكمي، والقيادات التعليمية والإدارية بإدارة التعليم؛ احتفاءً نظمته متوسطة ابن القيم بهذه المناسبة.
وقدم مدير التعليم ومُرافقوه الهدايا والدروع للمعلمين في الطابور الصباحي وأمام طلابهم؛ تكريمًا لهم.
فيما شاهد الحضور فقرات متنوعة بالإذاعة المدرسية التي خُصّصت للحديث عن هذه المناسبة، فكلمة لمدير التعليم د. حسن العلكمي، أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيرًا عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.
ودشّن مدير التعليم رابطًا إلكترونيًّا يحوي بطاقات لجميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية، تضمّنت عبارات التهنئة والشكر.
وفي ختام الزيارة شكر مدير التعليم، مدير المدرسة ومنسوبيها، على جهودهم لإنجاح فعاليات هذا اليوم العالمي.
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