شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: أكثر من 4000 مبنى في طرق تجارية تدخل دائرة الامتثال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة ،عن امتثال 4177 مبنى في طرق تجارية متفرقة من المحافظة، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات “امتثال”، وهو ما يندرج ضمن معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة، أن اشتراطات شهادة “امتثال المباني” تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوه البصري على واجهة المبنى.

فيما تتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة، مع مراعاة إلزامية استيفاء الاشتراطات كافة، حتى تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

وأوضحت إمكانية تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.

وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة “بلدي” موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.