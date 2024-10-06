شكرا لمتابعة خبر عن “تراثنا هويتنا” .. ندوة في ديوانية ال حسين التاريخية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام وقف ديوانية الـ حسين التاريخية بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية لقاءً ثقافياً استضاف فيه الأستاذ عبدالعزيز المبدل، المهتم بالتراث السعودي والدراما السعودية، تحت عنوان “تراثنا هويتنا”. بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من المشرف العام على وقف الديوانية الذي أثنى على الجمعية الجغرافية السعودية وعلى جهودها في دعم مثل هذه الفعاليات.

وشهد اللقاء الذي ادارة الإعلامي خالد اليمني بتقديم سيرة ذاتية موجزة للضيف، ثم انطلق الحوار بتسليط الضوء على بداية المبدل في الفن التمثيلي، وكيف أسهم دعم وتشجيع عمه في مسيرته الفنية. تطرق المبدل إلى تجربته في تمثيل “الكتاتيب” في المهرجانات الشعبية، ولا سيما الجنادرية، مبرزاً مواقفه مع الملوك والرؤساء العرب الذين زاروا الجنادرية، وكيف أثار إعجابهم هذا الموروث الثقافي الذي يُمثل بداية التعليم في المملكة.

كما تحدث المبدل عن كتابه حول الألعاب التراثية، وكتابه الآخر الذي تناول فيه الكلمات القديمة المستخدمة في اللهجة السعودية. لم يغفل الحديث عن تاريخ الدراما السعودية ورموزها ودورها في حفظ التراث الوطني.

وتم خلال اللقاء مداخلات من بعض الحضور، أبرزها مداخلة الإعلامي السعودي القدير الأستاذ عوض القحطاني، الذي تناول أهمية المسرح ودوره في التوعية والحفاظ على الموروث الثقافي. كذلك شارك الإعلامي سعيد العجل بمداخلته.

في ختام اللقاء، قام الأستاذ عبدالعزيز الحسين، المشرف على ديوانية الـ حسين، والدكتور علي الدوسري، رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، بتكريم الضيف ومدير اللقاء، تكريماً لجهودهم في إثراء النقاش حول التراث والدراما السعودية.