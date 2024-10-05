شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في الشرق الأوسط.. "البيئة" تصدر ترخيصًا لمشروع زراعي تجاري بتقنية "الأيروبونيك" والان نبدء بالتفاصيل



سلم الرخصة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، بحضور ممثلي تحالف شركات محلية وعالمية.

حلول زراعية حديثة وسيقدم التحالف حلولًا زراعية حديثة معتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية، والمساهمة في بناء مستقبل زراعي مستدام، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية

وأشارت الوزارة إلى إنهاء المرحلة الأولى بإنشاء مزرعة لإنتاج عدد من أصناف الخضروات، معتمدة على "تقنية الأيروبونيك"، التي تتميز بتوفير (95%) من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة في كافة مراحل الإنتاج بنظام مراقبة ومؤشرات أداء. الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية "الأيروبونيك"؛ بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بشكل مستدام.سلم الرخصة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، بحضور ممثلي تحالف شركات محلية وعالمية.وسيقدم التحالف حلولًا زراعية حديثة معتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية، والمساهمة في بناء مستقبل زراعي مستدام، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.وأشارت الوزارة إلى إنهاء المرحلة الأولى بإنشاء مزرعة لإنتاج عدد من أصناف الخضروات، معتمدة على "تقنية الأيروبونيك"، التي تتميز بتوفير (95%) من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة في كافة مراحل الإنتاج بنظام مراقبة ومؤشرات أداء.