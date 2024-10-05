شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 175 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع الأسبوع الماضي 175 ألف ربطة خبز بواقع 25,000 ربطة يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12 ألف أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.