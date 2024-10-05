شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة نصية.. وزير التعليم يهنئ أكثر من 500 ألف معلم في يومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث وزير التعليم يوسف البنيان، رسالة تهنئة إلى أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدًا بدورهم الكبير في بناء مستقبل الأجيال وصناعة مستقبل مشرق للوطن.

وفي رسالته التي أرسلها عبر الرسائل النصية لهواتف المعلمين والمعلمات، قال فيها: "يسعدني أن أشارككم الاحتفال بيوم المعلم العالمي، ونحيّي معاً كل معلم ومعلمة. دمتم عطاء وطن وضياء مستقبل أخضر .

أخوكم يوسف البنيان ."

جهود بجبارة بالميدان التعليمي



وأكد وزير التعليم في رسالته على أهمية ما يقدمه المعلمون والمعلمات من جهود جبارة في الميدان التعليمي، مشيرًا إلى أنهم الركيزة الأساسية في تعزيز تطور المنظومة التعليمية، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

وشدد معاليه على أن دعم المعلمين والمعلمات وتقدير جهودهم يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، معربًا عن فخره بالكوادر التعليمية التي تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بمستقبل الوطن وأبنائه.