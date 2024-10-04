شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تشارك ببعض الخدمات في معرض الصقور والصيد والان نبدء بالتفاصيل

معرض الصقور والصيد السعودي

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة.وتأتي المشاركة في المعرض السعودي الدولي بعرض جهاز التأشيرة السياحية (كيوسك) لإصدار التأشيرة عند الوصول، وتقديم خدمة فحص وتفعيل جواز السفر السعودي وخدمة طباعة هوية مقيم، وعرض مواد توعوية.يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة (160) ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها.ويتضمن عرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.