شكرا لقرائتكم خبر عن للسلامة المرورية.. "الطرق" تحدد 4 معايير للوحات الإعلانية الإلكترونية - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد معايير جديدة للوحات الإعلانية الإلكترونية ضمن هاشتاج "كود الطرق السعودي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على البيئة. وقد وضعت الهيئة أربعة معايير أساسية لضمان توافق اللوحات الإعلانية مع متطلبات الأمان والجودة البيئية.

معايير الأمان والسلامة

ووفقًا لما حددته الهيئة، يتوجب أولًا وضع اللوحات في مواقع آمنة لا تعيق حركة المرور ولا تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق. كما يلزم استخدام مواد عالية الجودة وصديقة للبيئة في صناعة هذه اللوحات. وتأتي ثالث المعايير لضمان تصميم اللوحات بطريقة تمنع تشتيت انتباه السائقين أو إعاقة رؤيتهم للطريق، بما يسهم في تحسين مستويات الأمان على الطرق.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون إضاءة اللوحات مناسبة ولا تسبب أي وهج قد يؤثر على السائقين، مع الالتزام باستخدام تقنيات صديقة للبيئة في الإضاءة، لتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

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تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للطرق لتطوير منظومة الطرق في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، وضمان سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.