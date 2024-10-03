شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": ضبط 186 منشأة مخالفة خلال جولات يوليو وأغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبطها أكثر من 186 منشأة مخالفة و173 صنفًا من المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نحو 1806 جولات رصد وتقصي نفذتها فرق الهيئة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2024، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة.

المخالفات المضبوطة

في إطار المسح الميداني الذي نفذته الهيئة، تم ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع "الدونات" في المنطقة الشرقية، حيث كان يزاول نشاطه في ظروف تصنيعية سيئة وغير صحية، بما في ذلك تسريب مياه الصرف الصحي خارج دورات المياه وفي الممرات المحيطة بالمصنع. وعلى إثر ذلك، تم إغلاق المصنع من قبل السلطات المختصة، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وفي منطقة تبوك، تم رصد مركبة لنقل البضائع تقف بالقرب من أحد المباني، حيث تبين أن المبنى يحتوي على مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين عبوات من زيت الزيتون منتهية الصلاحية وأخرى متضررة. وجدت المنتجات مخزنة في ظروف غير مناسبة تتعارض مع شروط تخزين المنتجات الغذائية، مما استدعى إغلاق المستودع واستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في شهر أغسطس، تم ضبط مستودع للأدوية في المنطقة الشرقية يقوم بتخزين وتداول مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، بما يخالف نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. قامت الهيئة بتحرير العديد من المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال لمدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المنشأة بقيمة 795,900 ريال سعودي، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة المتبعة.

مخالفات الشقق السكنية

وفي إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، تلقت الهيئة بلاغًا من الهيئة السعودية للملكية الفكرية حول وجود شقة سكنية في منطقة مكة المكرمة يتم استخدامها كمعمل غير مرخص لتصنيع وتخزين النظارات الطبية. بالتنسيق بين مفتشي الجهتين، تم تفتيش الموقع وتبين أنه يتم استخدام الشقة لتخزين العدسات الطبية الصلبة وإطارات النظارات وتصنيعها في بيئة غير مطابقة لمعايير التخزين. بلغ عدد المنتجات المخالفة المضبوطة 12 ألف منتج، وتم تحرير مخالفة تتعلق بعدم الحصول على شهادة الإذن بالتسويق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين.

تأتي هذه الجولات والضبطيات كجزء من التزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومستحضرات التجميل المعروضة في السوق. كما تسهم في حماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة للمواصفات، ورفع مستوى التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المستهلكين والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد المخصص لتلقي البلاغات.

