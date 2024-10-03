السعودية | قسم الفرص في “واحة الملك سلمان” يجذب زوار مهرجان العلوم والتقنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

جذب قسم الفرص في مهرجان العلوم والتقنية 2024 الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم حتى نهاية نوفمبر المقبل، أنظار الزوار الذين تفاعلوا مع التقنيات الحديثة المستخدمة في عالم الصناعات البتروكيميائية.

وتعرّف زوار المهرجان في رحلة استكشافية مشوقة تجمع بين العلوم التطبيقية والابتكار الصناعي وفرص ريادة الأعمال الواعدة، على كيفية تحوّل المواد الخام الأساسية مثل: النافثا والإيثان والبروبان والبيوتان عبر عمليات كيميائية معقدة، إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وشاهد الزوار في عروض تفاعلية مسار الموارد الهيدروكربونية من حقول النفط والغاز إلى المجمعات الصناعية المتطورة.

وأتاح قسم الفرص لزواره استشراف الوظائف المستقبلية والفرص الواعدة في مجال ريادة الأعمال، والبحث والتطوير والابتكار، وكيف يمكن للجيل القادم من العلماء والمهندسين المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعاش زوار مهرجان العلوم والتقنية عمومًا تجربة ثرية غنية بالمعلومات، بدأت من العودة إلى الماضي والتعرف على إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجال العلوم، ثم الانتقال إلى الحاضر ومقابلة علماء وباحثين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

واستمتع الزوار كثيرًا بمحاورة المتخصصين في مجال العلوم والتقنية في موضوعات متنوعة، من بينها: التحديات البيئية وكيفية معالجتها وإيجاد حلول لها، وتوفير مستقبل مستدام أكثر إشراقًا، إلى جانب أهمية تسليح الطلبة بمهارات “ستيم” الأساسية؛ ليكونوا قادة المستقبل.

يذكر أن صناعة البتروكيماويات تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد في المملكة، حيث تستفيد من مواردها الطبيعية الغنية من النفط والغاز؛ لتطوير قطاع البتروكيمياويات المتنوع.

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