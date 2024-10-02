شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية": تنفيذ 27 ألف رعاية صحية منزلية خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 27 زيارة رعاية منزلية خلال التسعة أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي.

وتضمنت هذه الخدمات زيارات ميدانية وأخرى افتراضية، للمرضى المسجلين في المدينة من كبار السن، الأطفال، مرضى الشيخوخة، ومرضى الرعاية التلطيفية الخاصة بمرضى السرطان ومرضى الرعاية التنفسية. أعداد المستفيدين

أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية، د. فهد القحطاني، تزامنًا مع احتفال المدينة الطبية باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية، أن عدد المستفيدين من الخدمات بلغ أكثر من 1200 مستفيد، مشيرًا إلى أن غالبيتهم يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ومضاعفات هذه الأمراض مثل الشلل النصفي، وجلطات الدماغ، والتقرحات السريرية. يتم جدولة الزيارات حسب حالة المريض الصحية واحتياجه.

وتشمل الزيارة الطبية فحص الحالة، وأخذ عينات الدم وغيرها للمختبر، وتغيير القسطرة البولية، وأنبوب التغذية، وأنبوب القصبة الهوائية، والعناية بالجروح، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والاحتياجات الطبية والتمريضية. كما يتم تقديم العلاج الوريدي من خلال إعطاء المرضى المضادات الحيوية المجدولة لهم، بالإضافة إلى فحص مستوى النظر لديهم، وغير ذلك من الخدمات.

وأشار د. القحطاني إلى أن الزيارات الميدانية بلغت نحو 13,898 زيارة، بينما بلغت الزيارات الافتراضية أكثر من 13 ألف زيارة.”