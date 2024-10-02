شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة وفرص عمل.. أمانة حائل توقع اتفاقية لتطوير قدرات شباب المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الكوادر الوطنية

الدمام - شريف احمد - وقّعت أمانة حائل مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بمقر الأمانة أمس، مذكرة تعاون مشتركة لتطوير التدريب والمهارات الفنية للشباب بحائل، بحضور أمين المنطقة سلطان بن حامد الزايدي.وأوضح مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود آل علي، أن المذكرة التي وقعها كل من مدير عام المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع بالأمانة المهندس علي المرعشي، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي، تهدف إلى تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب التقني والمهني، وتطوير المهارات الفنية للشباب في المنطقة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص العمل في القطاعات المختلفة.وبيّن أن المذكرة تسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، ودعم المبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للتدريب الميداني والتطبيق العملي للمتدربين، والإسهام في تأهيل الشباب لسوق العمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة للأمانة لتطوير الكوادر الوطنية ودعم المشاريع التنموية بالمنطقة، وتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات المجتمعية تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.