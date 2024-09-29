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حتى الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل على أجزاء من المناطق.
وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 5 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

أماكن الأمطار

مكة المكرمة: الطائف وميسان وأضم والعرضيات.

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الباحة: الحجرة وقلوة والمخواة وفرعة غامد الزناد والباحة وبلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمندق والعقيق.
عسير: أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب والنماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايا عسير ورجال ألمع وبلقرن وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.
جازان: جيزان وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة والريث وهروب والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدائر والدرب وفرسان.
نجران: بدر الجنوب وشرورة ونجران وحبونا وثار ويدمة.

رياح وأتربة

وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.
أما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها 10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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