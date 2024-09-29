شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الجمعة.. أمطار متباينة الشدة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

هطول الأمطار

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أماكن الأمطار

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رياح وأتربة

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الدمام - شريف احمد - يتوقعمن استمرار فرصحتى يوم الجمعة المقبل على أجزاء من المناطقوحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 5 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجرانمكة المكرمة: الطائف وميسان وأضم والعرضيات.الباحة: الحجرة وقلوة والمخواة وفرعة غامد الزناد والباحة وبلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمندق والعقيق.عسير: أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب والنماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايا عسير ورجال ألمع وبلقرن وبيشة وتثليث وطريب والأمواه.جازان: جيزان وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش وأحد المسارحة والريث وهروب والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث وصامطة والطوال والخوبة والدائر والدرب وفرسان.نجران: بدر الجنوب وشرورة ونجران وحبونا وثار ويدمة.وتبلغ كمية الأمطار في المناطق التي تشهد أمطارًا خفيفة، من 1 – 4 ملم/ساعة، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة بينما تصل كمية الهطول في مناطق الأمطار المتوسطة من 5 – 9 ملم/ساعة، ويصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 60 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحلأما مناطق الأمطار الغزيرة، فتبلغ كمية الهطول فيها 10 – 50 ملم/ساعة وأكثر، مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار 50 كم/ساعة، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.