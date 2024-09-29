شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: جدة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث.

عسير: البرك والقحمة.

جازان: الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان.