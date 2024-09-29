شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
وبين أن حالة الطقس تلك تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
وبين أن حالة الطقس تلك تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.. #المركز_الوطني_للأرصاد ينبه من هطول #أمطار على هذه المناطق— صحيفة اليوم (@alyaum) September 26, 2024
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وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
الخليج العربيفيما تكوّن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.