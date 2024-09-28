شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وزير الخارجية: المملكة تؤكد ضرورة الاستقرار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية، حسب "العربية"، إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم، مضيفا أن المملكة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددا على أن المملكة تؤكد ضرورة الاستقرار في لبنان. الاستقطاب السياسي وتابع وزير الخارجية، أن المملكة تنأى بنفسها عن الاستقطاب السياسي، لافتا إلى أن الجهود الدولية تتراخى في تطبيق القانون الدولي.

وأوضح: ندعو الجميع للانضمام إلى التحالف الدولي لحل الدولتين، متعهدا بالاستمرار في دعم وكالة أونروا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها.

وتابع: حريصون على أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر.