شكرا لقرائتكم خبر عن رمز الشجاعة والفرح.. الفنون الشعبية حاضرة في احتفالات الباحة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتلت الفنون الشعبية احتفالات منطقة الباحة باليوم الوطني الـ 94، لمكانتها المميزة كونها ترمز للشجاعة والفرح وتعبر عن الماضي والحاضر، في مشاهد بعثت على الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة.

وتعـد العرضة الجنوبية سيدة الفنون الشعبية بالمنطقة، حيث تنظم صفوف الرجال فى شكل دائرى أو قوس وفى أياديهم السيوف أو الجنبية أو العصا وغالبًا ما تكون الصفوف فيه طويلة مستقيمة ومتقابلة.وكذلك تقوم على الشعراء والإيقاعات وضابط الإيقاع الذي يقوم بالخروج من بين الصفوف بحركة سريعة إلى الميدان عند سماع بدايات دق الإيقاع ويقف في أمام الصفوف مع رفع السيف أو الجنبية ثم القفز وثني الرجل اليمنى أثناء القفز، ويستمر في ضبط الصفوف بوضع موحد ومستمر إلى أن يتوقف دق الإيقاع.