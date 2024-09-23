شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم الوطني 94.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية بالمرتفعات ورطوبة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، حيث تتأثر بها الأجزاء التهامية لهذه المناطق.

ومن المتوقع نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج داخل البحر الأحمر. ارتفاع الرطوبة أما في وسط وشمال وشرق المملكة، فمن المتوقع أن تسود أجواء مستقرة بوجه عام خلال النهار، مع ارتفاع في نسب الرطوبة الجوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية، ومن سواحل منطقة المدينة حتى منطقة جازان.

وستكون درجات الحرارة معتدلة في ساعات المساء على مناطق وسط وشمال المملكة وكذلك على المرتفعات.