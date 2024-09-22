شكرا لقرائتكم خبر عن بقائمة طعام استثنائية.. هيئة فنون الطهي تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.