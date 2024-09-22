شكرا لقرائتكم خبر عن "الجري بروح الأخضر".. فعالية للاحتفاء باليوم الوطني في جدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل



واتخذ السباق مسارًا يمر عبر أبرز معالم جدة التاريخية، ما منح المشاركين فرصة فريدة لاكتشاف تراث المدينة العريق، في تجربة رياضية وثقافية جمعت بين المتعة والتاريخ.

ونُظم السباق بالتعاون بين برنامج جدة التاريخية ونادي مسافات والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، وشارك فيه عداؤون من داخل المملكة وخارجها.

طريق الحج التاريخي وانطلق السباق من "باب جديد" مرورًا بمعالم بارزة مثل طريق الحج التاريخي، وباب البنط، وبيت نصيف، ومدرسة الفلاح. وتضمنت الفعالية سباقات متعددة.

وشملت سباقًا للمحترفين والهواة، وآخر مخصصًا للأطفال، مما أتاح للجميع فرصة المشاركة في تجربة الجري عبر أزقة وشوارع جدة التاريخية، مع تعزيز ارتباطهم بتراث المملكة وتاريخها. الدمام - شريف احمد - أقيمت أمس في جدة التاريخية فعالية سباق "الجري بروح الأخضر" ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94، بإشراف برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.واتخذ السباق مسارًا يمر عبر أبرز معالم جدة التاريخية، ما منح المشاركين فرصة فريدة لاكتشاف تراث المدينة العريق، في تجربة رياضية وثقافية جمعت بين المتعة والتاريخ.ونُظم السباق بالتعاون بين برنامج جدة التاريخية ونادي مسافات والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، وشارك فيه عداؤون من داخل المملكة وخارجها.وانطلق السباق من "باب جديد" مرورًا بمعالم بارزة مثل طريق الحج التاريخي، وباب البنط، وبيت نصيف، ومدرسة الفلاح. وتضمنت الفعالية سباقات متعددة.وشملت سباقًا للمحترفين والهواة، وآخر مخصصًا للأطفال، مما أتاح للجميع فرصة المشاركة في تجربة الجري عبر أزقة وشوارع جدة التاريخية، مع تعزيز ارتباطهم بتراث المملكة وتاريخها.