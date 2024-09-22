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ياسر نجدي مشهد عام لرصيف غمرته مياه نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست إثر فيضانات لم تشهد أوروبا لها مثيلاً في آخر عقدين مارتون مونوس/ رويترز المروحيات تجلي سكان قرية ترافيرسارا في شمال إيطاليا التي ضربتها الفيضانات الهائلة والانهيارات الأرضية جيتي مشهد جوي يُظهر غرق منطقة كاملة بمياه الفيضانات العارمة على ضفاف نهر نيسا كلودزكا في نيسا في بولندا كاسبر بيمبل/ رويترز مشهد لحرائق مستعرة تلتهم الغطاء النباتي بالقرب من بوفوا دي مونتيمورو بالبرتغال سوزانا فيرا/ رويترز عدد من الأشخاص يتجمعون خارج مستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت عقب انفجار أجهزة "بيجر" محمد عزاقير/ رويترز أب ينتحب أثناء حمله جثمان نجله الذي استُشهد في الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في غزة إياد بابا/ فرانس برس مشهد لاندلاع حريق غابات هائل بإحدى المناطق الريفية في فارزيا باوليستا بالبرازيل أندريه بينر/ أسوشيتد برس خسوف جزئي للقمر كما يظهر فوق مبنى سكني في العاصمة الروسية موسكو ماكسيم شيميتوف/ رويترز القمر العملاق الكامل يضيء السماء فوق منارة سيتويت في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة جوزيف بريزيوسو/ وكالة الأناضول خسوف جزئي للقمر في سماء تورنتو بكندا مايكل جولدشتاين محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: القارة العجوز تغرق في مياه الفيضانات.. وحرائق مستعرة في البرتغال

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