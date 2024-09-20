شكرا لقرائتكم خبر عن 28 دولة تشارك في معرض إنترسك السعودية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي، تستضيف العاصمة الرياض النسخة الـ «6» من معرض إنترسك السعودية العالمي.

ويأتي خلال الفترة «1-3 أكتوبر 2024م» بمشاركة أكثر من «300» شركة من «28» دولة حول العالم، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. معرض إنترسك السعودية العالمي ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني، بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.

ويضم «إنترسك السعودية» مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة ”مستقبل الأمن والسلامة“، وقمة ”التكنولوجيا والحماية من الحرائق“.