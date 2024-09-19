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عاجل الملك يصدر أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لـ مؤسسة الملك سلمان غير الربحية

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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اصدر #خادم_الحرمين_الشريفين أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لـ #مؤسسة_الملك_سلمان_غير_الربحية التي تأتي امتداداً لأعماله ـ رعاه الله ـ الخيرية والإنسانية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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