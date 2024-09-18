شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارستهما السباحة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين من الغرق أثناء ممارستهما السباحة، وتم تقديم المساعدة لهما وإسعافهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

