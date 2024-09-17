عدن - ياسمين التهامي - خلطة تبييض اليدين والرجلين والمواضع الحساسة في الجسم في دقيقة بمكون واحد فقط

الخميس 2 نوفمبر 2023 الساعة 00:33

خلطة تبييض اليدين في دقيقة ، تشتكي العديد من النساء والفتيات من اسمرار يديهن وظهور تصبغات دائمة بسبب الشمس او بسبب مجهول لا نعلمه،لذا يبحثن طوال الوقت على وصفات او منتج للتخلص من اسمرار اليدين وتفتيحها بشكل اسرع وامن ، وهذا يمكن ان يكون بسبب الوجود في اشعة الشمس طويلا، كما من اسباب اسمرار الجلد هو انتاج مادة الميلانين ، والتي تعد حماية طبيعية للجلد من اشعة الشمس لذا تسبب اسمرار دائم، بسبب كثرة انتاجها وهنا سنقدم لكي مجموعة وصفات لتبييض اليدين بااسرع وقت ممكن .



ماسك الليمون لتبييض اليدين والرجلين

يعمل الليمون بشكل طبيعي على تفتيح اليدين والقدمين ، قومي بعصر ليمونة ، مه فرك منطقة اليدين والقدمين ، ودعيهم مدة ربع ساعة حتى تجف، ثم يشطف بالماء وتكرر يوميا للحصول على افضل النتائج.