شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" منع الجوال في المدارس وعقوبات صارمة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط السلوكي داخل المدارس، وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.

وتركز الإجراءات على معالجة المشكلات السلوكية المرتبطة باستخدام أجهزة الاتصال الشخصية داخل المدرسة، والتي قد تتضمن صوراً أو مقاطع غير لائقة، بالإضافة إلى التصوير أو التسجيل الصوتي للطلاب والهيئتين الادارية والتعليمية دون إذن.

قواعد وإجراءات



فيما يتعلق بطلاب المرحلة الابتدائية، أكدت قواعد السلوك والمواظبة أن الإجراءات تبدأ بتحويل الطالب المخالف إلى إدارة المدرسة، حيث يتم دعوة ولي أمر الطالب لمناقشة خطة تعديل السلوك.

ويُشترط أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه، مع توقيع ولي الأمر بالعلم.

كما يتم ضبط الجهاز، وإعداد محضر رسمي لمشاهدة الواقعة من المقاطع والصور غير اللائقة (إن وجدت). مع حذف المقاطع والصور من الجهاز بحضور ولي الأمر، لضمان أن الجهاز قابل للاستخدام الأمثل دون أي ملاحظات تمنع استخدامه في المستقبل.

لجنة التوجيه الطلابي



أما بالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، فتتضمن الإجراءات إحالة الطالب المخالف إلى لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة لدراسة المشكلة السلوكية فور حدوثها، إذ يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع محضر العلم بالمشكلة، ويؤخذ من الطالب تعهد خطي بعدم تكرار السلوك. في حال تسبب الطالب في الإساءة لأي من زملائه أو معلميه بتصويرهم، يُشترط تقديم اعتذار مباشر.

كما تقوم لجنة التوجيه الطلابي بضبط الجهاز الذي يحتوي على المقاطع والصور غير اللائقة ان وجدت، وإعداد محضر رسمي للواقعة، مع حذف المحتويات المخالفة (إن وجدت) بحضور ولي الأمر، وذلك إذا لم يتم تحويل الجهاز إلى الجهات الأمنية المختصة.

تؤكد وزارة التعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها المستمر لضمان الالتزام بالضوابط السلوكية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تسهم في تعزيز التحصيل العلمي وتوفير أجواء تعليمية مناسبة لجميع الطلاب والطالبات.