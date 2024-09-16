شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حملة ميدانية تظبط 10 آلاف كيلو من التبغ وتغلق 9 مستودعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية موسعة خلال الأسبوع الماضي استهدفت المستودعات المخالفة في نطاق الجنوب، وأسفرت عن إغلاق تسعة مواقع وضبط مخالفات تتعلق بتصنيع "التمباك" باستخدام مواد مجهولة المصدر، تأتي هذه الحملة ضمن جهود الأمانة لتعزيز الرقابة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأنشطة.



ضبط المخالفات

وأفادت الأمانة أنه جرى خلال الحملة إتلاف أكثر من 10 آلاف كيلوجرام من التبغ الخام مجهول المصدر، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع، من بينها 2925 كيلوغرامًا من النخالة الحيوانية، و260 كيلوجرامًا من بودرة مواد البناء.

كما تم ضبط 800 كيلوجرام من الملح، و500 كيلوجرام من البودرة المستخدمة في التصنيع، و300 كيلوجرام من قشور القهوة. وتم إغلاق جميع المواقع لعدم توفر التراخيص اللازمة، في حين هربت العمالة المخالفة عبر مداخل غير شرعية.

وتؤكد أمانة جدة التزامها بمواصلة هذه الحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات الصارمة لضمان الالتزام بالأنظمة، بما يحقق سلامة المجتمع ويحد من انتشار الممارسات المخالفة.