شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة محمية الإمام تركي تختتم مشاركتها في معرض "كتارا" للصيد والصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها المتميزة في النسخة الثامنة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل"2024، الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر .

وشهد جناح الهيئة إقبالاً واسعاً من الزوار وعشاق الصيد، حيث استعرضت الهيئة ضمن مشاركتها محمية الشمال للصيد المستدام التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتمتد على مساحة 2000 كيلومتر مربع، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة للسياحة البيئية في المملكة .





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وقدّم جناح المحمية للزوار تجربة غنية ومتنوعة عبر عروض تفاعلية تناولت الخيارات المتعددة للصيد، بما في ذلك الصيد باستخدام الأسلحة النارية، الذي يُتاح للمرة الأولى، بالإضافة إلى الصيد بالصقور وكلاب الصيد "السلق". كما شمل العرض ميادين الرماية الحديثة للأطباق الطائرة والأهداف الثابتة كخيار جديد، مما يتيح للزوار فرصة ممارسة هذه الأنشطة ضمن إطار منظم يضمن الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية .



وحظي الجناح بزيارات هامة، على رأسها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية . وقدّم جناح المحمية للزوار تجربة غنية ومتنوعة عبر عروض تفاعلية تناولت الخيارات المتعددة للصيد، بما في ذلك الصيد باستخدام الأسلحة النارية، الذي يُتاح للمرة الأولى، بالإضافة إلى الصيد بالصقور وكلاب الصيد "السلق". كما شمل العرض ميادين الرماية الحديثة للأطباق الطائرة والأهداف الثابتة كخيار جديد، مما يتيح للزوار فرصة ممارسة هذه الأنشطة ضمن إطار منظم يضمن الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعيةوحظي الجناح بزيارات هامة، على رأسها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في قطر، إلى جانب العديد من الزوار الذين أبدوا إعجاباً بالجهود المبذولة لتعزيز السياحة البيئية المستدامة

عرض مرافق الإقامة المتنوعة



وسلط الجناح الضوء على مرافق الإقامة المتنوعة التي تقدمها محمية الشمال، بدءاً من المخيمات المجهزة بجميع وسائل الراحة، وصولاً إلى النزل البيئية الفاخرة التي تتيح للزوار تجربة استثنائية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وتتميز هذه التجارب السياحية بتوفير مرشدين صيد متخصصين لتوجيه الزوار وتقديم المعلومات المتعلقة بالبيئة والطرائد، مما يعزز من تجربة الصيد ويوفر مستوى عالٍ من السلامة.

وتعدّ مشاركة الهيئة في معرض "سهيل" منصة هامة لعرض الدور الرائد لمحمية الشمال في تنظيم أنشطة الصيد بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتقديم تجربة سياحية متميزة لعشاق الصيد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السياحة البيئية، حيث تعمل المحمية من خلال برامجها المبتكرة على توفير تجربة استثنائية لعشاق الصيد، مع ضمان المحافظة على البيئة الطبيعية وضمان استدامة الحياة الفطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن محمية الشمال تعد أول محمية للصيد المستدام في المملكة، وتعمل من خلال برنامجها الريادي على تقنين أنشطة الصيد لحماية الأنواع النادرة والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وزيادة أعداد الطرائد وإطلاقها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي وما تزخر به المنطقة من تنوع أحيائي فريد وطبيعة خلابة، وتقع محمية الشمال للصيد المستدام ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وتحديدًا على طريق تربة حائل – لينة.