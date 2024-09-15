اختبارات معيارية لـ PISA الدولي لطلاب أول ثانوي

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق خطة الاستعداد لاختبار PISA الدولي، بإعداد اختبارات معيارية مبنية على ضوء الاتجاهات العالمية لقياس مستويات نواتج التعلم في الرياضيات والعلوم والقراءة، وتطبيق الاختبارات على الفئة المستهدفة، وهم طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي، حيث ستنطلق الاختبارات بداية من الأسبوع الخامس الحالي من الفصل الدراسي الأول وفق خطة زمنية تضعها الإدارة العامة لتقييم الأداء المعرفي والمهاري.

وأوضح المستشار في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ«دوت الخليج»، أن اختبار PISA، هو اختبار يهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة، وهو اختصار لـ: Program for International Student Assessment، ويعني برنامج التقييم الدولي للطلاب، تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويقام الاختبار كل 3 سنوات، ويتم اختيار الطلاب المختبرين بشكل عشوائي من قبل المنظمة، وشاركت المملكة في الاختبار 3 مرات بداية من عام 2018، وفي اختبار 2022 جاءت السعودية بالمرتبة الثالثة عربيًا و62 عالميًا في الرياضيات، وبالمرتبة الثالثة عربيًا و62 عالميًا بالقراءة، وبالمرتبة الثالثة عربيًا و64 عالميًا بالعلوم، وبعد تأدية الاختبارات وتصحيحها يتم إرسال نتائج الاختبارات بشكل دوري للمدارس ولإدارات التعليم، ويتم وضع خطة على مستوى كل إدارة تعليمية للاستفادة من النتائج وإعداد المعالجات اللازمة في ضوئها ومتابعة مستويات التقدم للطلاب.

المهارات المستهدفة في العلوم

• تفسير الظواهر علميًا

• بناء تصاميم البحث العلمي وتقييمها وتفسير البيانات والأدلة العلمية بشكل نقدي.

• البحث وتقييم واستخدام المعلومات العملية من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات.

• شرح تأثير التفاعلات البشرية مع أنظمة الأرض.

• اتخاذ قرارات مستنيرة للعمل بناء على تقييم مصادر متنوعة للأدلة، وتطبيق التفكير الإبداعي والنظمي لتجديد البيئة واستدامتها.

• إظهار الاحترام لوجهات النظر المتنوعة والأمل في البحث عن حلول للأزمات الاجتماعية والبيئية.

المهارات المستهدفة في القراءة

• الفهم والاسترجاع.

• الدمج والتفسير.

• التأمل والتقييم.

المهارات المستهدفة في الرياضيات

• المجال الكمي.

• البيانات والاحتمالات.

• التغير والعلاقات.

• الفراغ والأشكال.

إجراءات الاختبارات المعيارية

• تنفذ الاختبارات دوريًا ابتداءً من الأسبوع الخامس حضوريًا في المدرسة.

• يقدم الاختبار إلكترونيًا للطلاب على هيئة نموذج اختبار يحوي على فقرات تقيس مهارات ومعارف المواد المستهدفة.

• زمن الاختبار هو ساعة واحدة، يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، ولا يحتاج إلى تحضير مسبق، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكن للطالب تطبيقه في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت الاختبار.

• الاختبار سيكون متاح على منصة اختبار عبر الرابط التالي: ekhtibar.moe.gov.sa

• يشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول الدراسي.