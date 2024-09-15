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ياسر نجدي رجال الإطفاء يكافحون النيران المستعرة التي اندلعت في الغطاء النباتي جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إتيان لوران/ أسوشيتد برس مشهد للنيران المستعرة المشتعلة على طول أحد التلال جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مايك بليك/ رويترز المياه تغمر متنزهًا في باترسون بولاية لويزيانا الأمريكية بعد أن ضربها إعصار فرانسين ماركو بيلو/ رويترز أقارب الرضيع الشهيد يقفون إلى جوار جثمانه قبل أن يُوارى الثرى بعد أن غدرت به غارة إسرائيلية في غزة محمد سالم/ رويترز سيدة فلسطينية تعاين الأضرار وسط خيام مهترئة بعد غارة إسرائيلية عدوانية على منطقة للنازحين في خان يونس محمود بسام/ وكالة الأناضول المرشحان الرئاسيان ترامب وهاريس يتصافحان قبل بدء المناظرة التي جمعتهما وجهًا لوجه لأول مرة براين سنايدر/ رويترز بايدن وترامب وهاريس وفينس خلال مشاركتهم في إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر يوكي إيوامورا/ أسوشيتد برس رياضيون يتحدون الصعاب ويتنافسون في مسابقة ألعاب القوى خلال دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 جويل ماركلوند/ رويترز راعيان وماشيتهما يخوضان في مياه الفيضانات التي غمرت الطرق في أعقاب هبوب إعصار ياجي في ميانمار ساي أونج ماين/ فرانس برس رجل يحمل رضيعه وخلفهما شجرة ضخمة متداعية في أعقاب هبوب إعصار ياجي في العاصمة الفيتنامية هانوي لونج تاي لينه/ منصة إي بي آي للصور محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: إعصار "ياجي" يجلب الدمار إلى جنوب شرق آسيا.. وحرائق هائلة في كاليفورنيا

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