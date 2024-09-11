شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.