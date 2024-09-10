شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يتيح خدمة نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر.. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي عن تقديم خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية نقل لوحات المركبات بين مركباتهم الشخصية أو استبدال اللوحات بين مركبتين مملوكتين لأشخاص مختلفين، وذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.



وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم الطلبات الإلكترونية واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة بكل سهولة ويسر.



شروط إجراء الخدمة



ووضعت الإدارة العامة للمرور شروطًا واضحة للاستفادة من الخدمة، تشمل توثيق الهوية الرقمية على منصة "أبشر"، أن يكون الطرفان مالكين للمركبتين، خلو المركبتين من المخالفات المرورية، وتوافر الفحص الدوري والتأمين الساري للمركبتين، بالإضافة إلى سريان رخصة السير وتسديد الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد".



وأكدت الإدارة أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، موضحة أن عملية التقديم تتم بالكامل إلكترونيًا عبر الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار قائمة "المركبات"، ثم "إدارة المركبات"، وأخيرًا اختيار "نقل اللوحات" لاستكمال الخطوات المطلوبة.