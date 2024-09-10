الارشيف / اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية الشديدين، استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل. وجددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

مسؤولية المجتمع الدولي

كما أكدت المملكة على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا