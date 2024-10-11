"مساكم برائحة البخور العربي".. نبيلة عبيد تستعد لبطولة أول مسلسلاتها السعودية من الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة نبيلة عبيد عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "جذوة" في أولى تجاربها الدرامية السعودية وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت نبيلة عبيد صور من المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض للإعلان عن تفاصيل المسلسل وعلقت: "والبداية كانت من الرياض، حيث أقيم أمس المؤتمر الإعلامي للإعلان عن مسلسل جذوة الذي سوف أقوم ببطولته مع عدد من النجوم بين مصر والسعودية، وهو أول مسلسل سعودي أشارك بتقديمه وسعيدة لكونه من إنتاج الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، مساكم برائحة البخور العربي".

وحرصت النجمة نبيلة عبيد على حضور فعاليات منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثانية، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على نفس التطبيق ظهرت خلاله مع عدد من أبرز المنتجين وصناع السينما منهم المنتج أحمد السبكي.

هنأت نبيلة عبيد صناع الفيلم السعودي "نورة" الذي شارك مؤخرًا بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي وعلقت: "سعيدة جدًا بالإنجاز الغير مسبوق بوصول الفيلم السعودي المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من الوصول إلى القائمة الرئيسية في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي ضمن عروض قسم نظرة ما، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يحقق هذا الإنجاز، عاكسًا تطورًا ملحوظًا على الساحة السينمائية العالمية".

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