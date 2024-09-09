شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. أمطار خفيفة على المهد والحناكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على محافظتيّ المهد والحناكية في منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً. أمطار رعدية نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متباينة المستوى على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل .

وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 10 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية والرياض وكمة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران .