شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إنقاذ مواطن من الغرق في أثناء السباحة بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا من الغرق، إثر حالة إعياء وإجهاد تعرض لها في أثناء ممارسة السباحة.

وجرى إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. اتباع تعليمات السلامة وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، وتوخي الحذر في أثناء السباحة.

كما نصحت بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.