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شديدة الخطورة.. قنصلية المملكة في هونغ كونغ تنبه المواطنين من إعصار

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبهت قنصلية المملكة في هونغ كونغ المواطنين من رفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) بعد الساعة السادسة مساء اليوم.
وأضافت على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "يُرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية، متمنين السلامة للجميع".

السعوديون في هونج كونج


اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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